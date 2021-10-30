Экономика
 
Последние новости
Украинские военные опровергли данные о взятии села в Донбассе с 37 россиянами
Лавров и Чавушоглу обсудили создание механизма «3+3» на Южном Кавказе
Российского рефери отстранили от турнира UFC
В США призвали «остерегаться медведя» после слов Лаврова о НАТО
Беременная женщина пострадала в массовой драке в Москве 
Байден заявил о важности «адекватных» поставок топлива на мировой рынок
«Краснодар» проиграл новичку РПЛ
«Локомотив» на последней минуте вырвал победу у «Нижнего Новгорода»
Создавший новую «метавселенную» заявил о непричастности к Facebook
Новости партнеров
Прослушать новость

Правительство России одобрило новые выплаты из-за нерабочих дней

Правительство РФ одобрило субсидии малому и среднему бизнесу и банкам из-за нерабочих дней
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Правительство РФ одобрило выплату новых субсидий малому и среднему бизнесу, социально ориентированным НКО и банкам в связи с нерабочими днями. О соответствующем решении, принятом в рамках указа президента, сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о единовременных выплатах из расчета один минимальный размер оплаты труда, то есть 12 792 рубля, на одного сотрудника. Субсидии направлены на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней. Гранты будут предоставляться по заявительному принципу — необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС). Сделать это можно будет с понедельника, 1 ноября. Выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года.

В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, в том числе физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты.

Кроме того, правительство одобрило компенсации банкам, которые поддерживают бизнес. Выплаты будут направлены на возмещение недополученных доходов по кредитам.

На реализацию программы выделят 38,5 миллиарда рублей, сообщил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Поддержку окажут примерно 3 миллионам человек. Комментируя программу, президент России Владимир Путин заявил, что задача властей — не только помочь сохранить рабочие места, «но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна [пандемии] пойдет на спад». Инициатива поступила от правительства — о ней заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании с президентом.

С 30 октября во всех регионах России начались нерабочие дни, объявленные из-за роста случаев коронавирусной инфекции. Приостановлена работа большинства предприятий сферы услуг, торговых центров, клубов и баров. Продолжают работу организации, обеспечивающие функционирование инфраструктуры, а также компании непрерывного цикла и ряд федеральных учреждений. В частности, ограничения не затронули аптеки, продуктовые магазины, а также службы доставки. В соответствии с решением президента страны Владимира Путина, нерабочие дни продлятся до 7 ноября включительно и могут быть продлены.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин заявил о профицитном бюджете в 2021 году
В правительстве России назвали дату новых выплат в пандемию
Подсчитаны расходы регионов на борьбу с пандемией
Кабмин и предприниматели обсудили господдержку в период обострения пандемии
Российскому бизнесу выделят гранты почти на 40 миллиардов рублей
Другие материалы рубрики
Экономика00:0323 июля

Искусственное мясо захватывает мир.

Почему Россия оказалась к этому не готова?
07:2229 октября

У самого популярного сериала на Netflix появилась своя криптовалюта

09:1829 октября

Ценам на газ предсказали резкое падение

08:4829 октября

Центробанк обнаружил новую финансовую пирамиду в России

Экономика00:01 8 июля

Час расплаты.

Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
09:5229 октября

Сбер запустил первый массовый цифровой офис в России

07:1029 октября

Северная Корея спасется от голода с помощью мяса черных лебедей

07:0829 октября

Экономист рассказал о действиях России после «краха» Украины

Экономика00:0223 июня

Ненасытные.

Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
07:1329 октября

Раскрыты отрасли с дефицитом специалистов на российском рынке

05:1629 октября

Раскрыты подробности о запрете на ввоз в Россию турецких мандаринов

02:1429 октября

В Совфеде удивились просьбе Польши к «Газпрому» снизить цены на газ

Россия
«Мы больше не можем праздновать как раньше»
Моргенштерн, Бузова, СК и россияне — кто прав в спорах о Дне Победы?
В Москве начались нерабочие дни.
Что закроется, а что будет работать в столице с 28 октября по 7 ноября?
«Девушки сбегали из дома и кончали с собой»
Почему подростковые беременности в России так часто заканчиваются трагедиями?
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
В Грузии рассказали о выпивающем три литра лимонада в день Саакашвили
Белоруссия попросила Россию поделиться 5G
«Было очень страшно»
30 лет назад в СССР начались межэтнические конфликты. Какими их запомнили очевидцы и участники?
Прибыль «Газпрома» вызвала негодование на Украине
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Премьер Украины нашел способ справиться с газовым кризисом
Все материалы
Экономика
У самого популярного сериала на Netflix появилась своя криптовалюта
«Газпром» сообщил о прибыли в триллион рублей
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
Российский фондовый рынок закрылся падением
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Премьер Польши рассказал о газовом шантаже России
Компании по всему миру хвастаются помощью в спасении планеты.
Почему их называют лицемерами и лжецами?
Все материалы
Силовые структуры
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Чернокожая рестлерша снялась в откровенном платье
Тяжелобольная бывшая жена Аршавина попала в больницу
Игрок РПЛ поборется за звание лучшего футболиста мира
Александра Трусова«Есть гордость за наших девочек»
Российские фигуристы выиграли два золота на этапе Гран-при в США
Диктор UFC пропустит турнир впервые за 25 лет из-за коронавируса
Партнерский материал
«Зенит» оторвется, ЦСКА обгонит.
Первый матч «Зенита» после 7:1 со «Спартаком», ЦСКА против Слуцкого и «МЮ» в Лондоне
Все материалы
Культура
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного российского офицера ФСБ Литвиненко
Барашек, будь человеком.
Как исландский электрик снял один из самых необычных фильмов года — об овцах, людях и овцелюдях?
Зарубежные театры выступят в России в рамках «Больших гастролей»
Светлана СветличнаяАктриса Светличная нашлась в Москве на съемках ток-шоу.
Ее несколько дней искали полиция, Бастрыкин и родственники
Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли
Предскажи мне это.
Культовые романы Азимова превратили в космическую «Игру престолов». Что из этого вышло?
Все материалы
Интернет и СМИ
Андрея Малахова вызвали в СК по делу Светличной
Лицом к лицу.
Как технологии распознавания лиц сделают мир безопаснее и изменят жизнь человечества?
Минцифры начнет искать мошенников в приложениях
Врач перечислил действенные методы профилактики рака
«У людей должен быть выбор»
Как соцсети взламывают мозг человека и кто на самом деле их контролирует?
Няня осталась посидеть с детьми и вызвала полицию по одной причине
Facebook годами использовали для разжигания ненависти и торговли людьми.
О чем рассказали внутренние документы соцсети?
Все материалы
Ценности
Здоровье россиян попало под угрозу из-за мастеров салонов красоты на локдауне
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Стала известна цена самой дорогой поддельной сумки в России
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Походку жены Моргенштерна на модном показе раскритиковали в сети
Раскрыта разница между мужским и женским шопингом
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Сексуально озабоченного четырехметрового аллигатора изолировали от сородичей
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Пара нашла способ экономить деньги и начала жить в чужих домах
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Мужчина катался на лодке, заметил в воде голую женщину и спас ее от смерти
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Диетолог назвала продукты для улучшения сна
Все материалы
Ford Mustang нового поколения станет гибридом
Рассматриваем Range Rover во всех подробностях. Он точно новый?
Видео: Что изменилось в новом внедорожнике
Новый Range Rover сможет ездить на водороде
Топовый Toyota Land Cruiser 300: дизель и версия GR Sport
Новый двигатель и полный привод с тремя блокировками
Lexus доработал подвеску и добавил индивидуальности модели LC 500
Maserati Quattroporte 1971 года: модель, которой не было
Продаётся уникальный автомобиль, принадлежавший королю Испании
Обновлённая Audi A8 дебютировала в удлинённой версии Horch
Все материалы
Среда обитания
Сдавшая мать в дом престарелых певица продала ее жилье
Ролик «Don't Choose Extinction»Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Ради дома мечты американцы оказались готовы жить с привидениями
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Бывшее жилье Орландо Блума продали в рекордные сроки
Туда и обратно.
Россияне годами покоряли Москву и другие крупные города. Почему теперь они уезжают жить в провинцию?
Назван способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Это место силы нашего рода»
Молодежь Северной Осетии сама восстанавливает родовые башни. Как и зачем они это делают?
«Мурман — земля необитаемая»
Как влияет на здоровье климат Крайнего Севера и как с ним справляются местные жители?
Кавказская пицца:
почему россиянам так полюбились осетинские пироги и где их делают по древним рецептам
Возвращаясь к истокам.
О чем снимают татарские режиссеры и почему это заслуживает внимания
Выходи из комнаты.
Что такое «новый театр» и какие формы он принимает в современной России
«Сушите весла!»
Что такое сапбординг и где находятся лучшие места для этого спорта в России?
История в кадрах:
как зарождались первые показы фильмов в России и кто стал пионером отечественного кинопроизводства
Все материалы