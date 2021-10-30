Правительство России одобрило новые выплаты из-за нерабочих дней

Правительство РФ одобрило выплату новых субсидий малому и среднему бизнесу, социально ориентированным НКО и банкам в связи с нерабочими днями. О соответствующем решении, принятом в рамках указа президента, сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о единовременных выплатах из расчета один минимальный размер оплаты труда, то есть 12 792 рубля, на одного сотрудника. Субсидии направлены на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней. Гранты будут предоставляться по заявительному принципу — необходимо подать заявление в Федеральную налоговую службу (ФНС). Сделать это можно будет с понедельника, 1 ноября. Выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года.

В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, в том числе физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты.

Кроме того, правительство одобрило компенсации банкам, которые поддерживают бизнес. Выплаты будут направлены на возмещение недополученных доходов по кредитам.

На реализацию программы выделят 38,5 миллиарда рублей, сообщил ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Поддержку окажут примерно 3 миллионам человек. Комментируя программу, президент России Владимир Путин заявил, что задача властей — не только помочь сохранить рабочие места, «но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна [пандемии] пойдет на спад». Инициатива поступила от правительства — о ней заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании с президентом.

С 30 октября во всех регионах России начались нерабочие дни, объявленные из-за роста случаев коронавирусной инфекции. Приостановлена работа большинства предприятий сферы услуг, торговых центров, клубов и баров. Продолжают работу организации, обеспечивающие функционирование инфраструктуры, а также компании непрерывного цикла и ряд федеральных учреждений. В частности, ограничения не затронули аптеки, продуктовые магазины, а также службы доставки. В соответствии с решением президента страны Владимира Путина, нерабочие дни продлятся до 7 ноября включительно и могут быть продлены.