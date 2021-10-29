В правительстве России назвали дату новых выплат в пандемию

В правительстве назвали дату новых пандемийных выплат для малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. Предприятия начнут получать гранты с 15 ноября. Соответствующее постановление с подписью премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина. Заявки на гранты будут принимать с 1 ноября.

«Подача заявлений стартует 1 ноября, выплаты начнутся 15 ноября и продлятся до конца 2021 года. В списке отраслей, представители которых могут получить грант, 21 позиция, включая физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты», — указано в публикации правительства.

Выплата составит один минимальный размер оплаты труда, то есть 12 792 рубля, на одного сотрудника. Начислят деньги единовременно. Гранты направлены на поддержку бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период режима выходных дней, который продлится с 30 октября по 7 ноября.

На реализацию программы выделят 38,5 миллиарда рублей, сообщил ранее Мишустин. Поддержку окажут примерно 3 миллионам человек. Комментируя программу, президент России Владимир Путин заявил, что задача властей — не только помочь сохранить рабочие места, «но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна [пандемии] пойдет на спад». Инициатива поступила от правительства — о ней заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании с президентом.

