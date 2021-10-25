Оценены последствия запрета ночных развлекательных мероприятий для экономики

Последствия для экономики от рекомендованного запрета на развлекательные мероприятия и работу ресторанов ночью будут зависеть от продолжительности ограничительных мер и рьяности, с которой предприниматели будут его придерживаться. Так кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака в беседе с «Лентой.ру» оценил соответствующие рекомендации президента России Владимира Путина главам регионов.

Ранее российский лидер рекомендовал главам регионов обеспечить запрет на проведение ночных развлекательных мероприятий и работу ресторанов с 23:00 до 6:00.

В поручении главы государства также есть рекомендация ввести режим самоизоляции для непривитых граждан старше 60 лет, а россиянам, которые вакцинировались от коронавируса, поручено давать два оплачиваемых выходных. Кроме того, российский лидер поручил предусмотреть изоляцию заболевших COVID-19 в кратчайшие сроки и отметил, что нужно кратно увеличить охват тестирования на коронавирус в стране.

Регулярные выплаты помогут

По словам Кульбаки, при условии выполнения рекомендаций Путина, собственники ночных клубов, баров и ресторанов ощутят серьезный удар по собственным карманам. Он подчеркнул, что без компенсаций убытков со стороны государства малый и средний бизнес могут сильно пострадать.

«Проблема заключается в том, что пока мы не можем ответить на несколько ключевых вопросов. Первый: как долго будут длиться ограничения, и второй: насколько жестко в регионах будут им следовать. Эти два момента фактически не дают нам ответить на вопрос, насколько сильно пострадают предприниматели от этих мер. В такой ситуации могут помочь только регулярные выплаты до тех пор, пока действует локдаун. Выплаты компенсирующие отсутствие выручки. Потому что у малого и среднего бизнеса фактически не существует подушки безопасности», — высказался Кульбака.

Он подчеркнул, что бюджет России мог бы вынести такие нагрузки без проблем. «У нас достаточно приличный объем денег в бюджете и хорошие резервы накоплены. Выплачивать предпринимателям компенсации не составило бы для нас проблем», — добавил он.

В отличие от предыдущего локдауна, когда главы регионов самостоятельно решали вопрос с ограничением работы ресторанов, ночных клубов и баров, сегодня этот вопрос решен на более высоком уровне.

«Тогда это в большей степени было отдано на откуп регионов, и это очень сильно зависело от того, насколько серьезной была эпидемиологическая ситуация и как главы решали эту проблему. Сейчас это касается всех. Но опять же речь идет о рекомендации, а не о каком-то жестком указании, поэтому последствия будут зависеть от того, насколько серьезно эти рекомендации будут выполнять предприниматели», — отметил кандидат экономических наук.

Ранее правительство предложило запустить единовременные выплаты грантов малому и среднему бизнесу в объеме одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного занятого, чтобы компенсировать последствия введения нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября.