Невозможность бессмертия Путина посчитали проблемой для россиян

Митрополит Тихон о Путине: человек не бессмертен, и это наша проблема

Российский президент Владимир Путин воодушевил народ, и так исторически сложилось, что «нет никого другого, кто может сейчас все удержать», считает митрополит Тихон Шевкунов, которого также называют духовником Путина. Об этом митрополит рассказал в интервью изданию Daily Storm.

Шевкунов отметил, что деятельность президента в 2000-х воодушевила россиян. Он напомнил, что при Путине разрешился конфликт на Кавказе и стал возможен подъем экономики. По мнению митрополита, также «при Путине произошел подъем России на международном уровне».

«И это сформировало человека, поэтому многие смотрят и говорят: "А кто еще такой, кто может вот так же работать на международном уровне? Кто может еще внутри сдерживать?" Но это и наша проблема, человек не бессмертен», — заключил митрополит Псковский и Порховский.

Ранее Путин назвал главные достижения на посту президента. По мнению президента, его главное достижение — сокращение числа граждан, находящихся за чертой бедности. Среди других достижений он также назвал борьбу с терроризмом. Путин добавил, что его косвенная заслуга — восстановление экономики и армии.

