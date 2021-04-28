Машков похвалил фильм митрополита Тихона «Гибель империи. Российский урок»

Народный артист России Владимир Машков похвалил многосерийный документальный фильм «Гибель империи. Российский урок». Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

Актер отметил, что картина митрополита Тихона Шевкунова про Февральскую революцию 1917 года является очень своевременной, так как в следующем году будет столетие Гражданской войны. «Но фактически у меня нет ощущения, что эта война прекратилась. В тех или иных формах она продолжает свое существование», — написал он.

Машков заявил, что в своей работе митрополит Тихон не только раскрывает много интересных фактов, но и задается вопросом, что же могло привести к войне. Артист считает, что определение причин поможет жителям России осознать себя одним народом. «Если включить разум и подключить к нему чувства, понять и почувствовать, что произошло с нами сто лет назад, то, возможно, у нас появится шанс самосохраниться», — заключил он.

Многосерийный фильм «Гибель империи. Российский урок» вышел на канале «Россия 24». Он состоит из 18-ти коротких эпизодов.