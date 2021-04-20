Кончаловский оценил фильм митрополита Тихона о Февральской революции

Режиссер Андрей Кончаловский оценил документальный фильм про Февральскую революцию 1917 года «Гибель империи. Российский урок», автором которого является митрополит Тихон Шевкунов. Пост на эту тему кинематографист опубликовал в своем Facebook-аккаунте.

«Историческая наука является областью, где важное значение имеет интерпретация факта. Интерпретация факта определяется выводами в стремлении каждого автора приблизиться к истине, как этот автор ее видит. Тем более интересно смотреть и слушать историю революции в интерпретации митрополита Тихона (Шевкунова). Это вдумчивый, талантливый и образованный человек, мнение которого всегда очень интересно», — написал Кончаловский.

Как пояснил режиссер, автор рассматривает события, предшествующие расколу Российской Империи, опираясь на редкие выступления, записки, воспоминания. По мнению Кончаловского, в своей работе митрополит Тихон дает «оригинальную и убедительную картину».

Многосерийный фильм «Гибель империи. Российский урок» вышел на канале «Россия-24». Он состоит из 18-ти коротких эпизодов.