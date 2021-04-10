Фильм Кончаловского получил главный приз премии «Белый слон»

Картина российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» стала лучшим фильмом 2020 года по версии Национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон». Об этом сообщает ТАСС.

В номинации «Лучший сценарий» победил фильм «Глубже!» Михаила Сегала. Режиссер, получая награду, отметил, что ему приятно получить приз от «людей, которые разбираются в кино и оценивают его художественные качества». За режиссерскую работу награду получил Дмитрий Давыдов, автор картины «Пугало».

Ранее Кончаловский отказался от номинации своей ленты «Дорогие товарищи!» на кинопремию «Белый слон» из-за присуждения одной из наград Алексею Навальному (учредитель ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» лишился шанса на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Номинантов объявили в марте.