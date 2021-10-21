Путин назвал главные достижения на посту президента

Президент России Владимир Путин заявил, что его главное достижение на посту президента — сокращение числа граждан, находящихся за чертой бедности. Об этом он сказал на пленарной сессии в рамках XVIII Ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«У нас было 40 миллионов человек за чертой бедности. Сегодня непомерно много — 19 с лишним или 20, по разным подсчетам. Непомерно. Но все-таки это не сорок», — сказал он.

Среди других достижений он также назвал борьбу с терроризмом. Путин добавил, что его косвенная заслуга — восстановление экономики и армии.

При этом президент заявил, что не думает о своей роли в истории, так как это мешает ему принимать решения. «Как только начнешь об этом задумываться — нужно заканчивать работу», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что в тезисе советский человек ничего плохого нет, потому что в нем заключается новая общность. Президент добавил, что к этому тезису прикреплены и негативные моменты судьбы СССР.