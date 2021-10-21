Путин оценил тезис «советский человек»

В самом тезисе «советский человек» ничего плохого нет, в этой формулировке заключается новая общность. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарной сессии в рамках XVIII Ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ничего нового, особенно в Советском союзе не создали, кроме одного важного обстоятельства — вот эта новая общность, советский человек — оно приобрело идеологическую окраску», — сказал глава государства.

Путин добавил, что к этому тезису прикреплены и негативные моменты судьбы СССР, например, то, что советский человек был лишен собственности как таковой. По его словам, отсюда происходит отношение к «труду, уравниловке, и так далее». Он указал, что было много проблем, которые лежали в основе событий, закончившихся крушением Советского союза.

Президент отметил, что многие сегодня называют США «плавильным котлом», так как там живут люди разных наций, вероисповеданий, но при этом все гордятся тем, что они граждане Америки. «Россия ведь тоже плавильный котел», — заключил он.

Ранее Путин перечислил главных для него русских мыслителей. Президент рассказал, что читает в том числе Ивана Ильина, Николая Бердяева и других мыслителей, которые «думали о России и ее будущем».