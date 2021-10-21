Путин пошутил о тезке главы «Газпрома» и богатстве России

Президент России Владимир Путин узнав, что вопрос на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» ему задаст историк из Европейского университета в Санкт-Петербурге Алексей Миллер, пошутил о его тезке — главе «Газпрома» Алексее Миллере, передает корреспондент «Ленты.ру».

«То есть, у нас два Алексея Миллера. Какая богатая Россия!» — отметил российский лидер, когда историк Европейского университета в Санкт-Петербурге начал задавать ему вопрос.

Задававший вопрос главе государства Алексей Миллер является профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге, членом Общественного совета при Федеральном агентстве по делам национальностей, приглашенным профессором Центрально-Европейского университета (Будапешт).

Ранее президент России перечислил главных для него русских мыслителей. По словам главы государства, он читает в том числе Ивана Ильина, Николая Бердяева и других мыслителей, которые «думали о России и ее будущем».