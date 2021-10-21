Путин: я читаю Ильина, Бердяева и других русских мыслителей, которые думали о России

Президент России Владимир Путин перечислил главных для него русских мыслителей. Об этом он заявил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, он читает в том числе Ивана Ильина, Николая Бердяева и других мыслителей, которые «думали о России и ее будущем».

«По идеям, которые ими были сформулированы, и до сих пор идут споры — значит, это не пустые идеи как минимум», — считает Путин.

В пример он привел идею о пассионарности нации, согласно которой народы, нации и этносы рождаются как живой организм, достигают пика развития, а затем постепенно стареют.

Ранее президент заявил, что в России существует консерватизм оптимистов, так как страна верит в стабильное и успешное развитие. По его словам, многие до сих пор помнят события после распада СССР, когда «мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы».