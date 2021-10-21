Путин провозгласил конец капитализма

Капитализм в существующем виде исчерпал себя, провозгласил президент России Владимир Путин. Глава государства выступил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», его слова приводит РИА Новости.

«Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя», — сказал Путин. Возможности для выхода «из клубка все более запутанных противоречий» в ее рамках подошли к концу, добавил президент. По его мнению, самым разумным принципом мировоззрения в предстоящий период переустройства в мире следует считать умеренный консерватизм.

Президент России также заметил, что социально-экономические проблемы разных стран сейчас обострились до такой степени, при которой в минувшие времена случались потрясения мирового масштаба. Глава государства в ходе выступления высказался и об усугублении климатических деформаций на планете, которые подстегнула пандемия коронавируса. С последствиями некоторых аномальных природных явлений можно разобраться, только объединив усилия с другими странами, подчеркнул Путин.

Природных катаклизмов будет становиться все больше, добавил глава государства. «Засухи, цунами стали практически нормой, мы стали к этому привыкать, любое соперничество в таких условиях теряет смысл», — сказал Путин.