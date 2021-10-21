Путин заявил об усугублении климатической катастрофы в мире

Президент России Владимир Путин высказался об усугублении климатических деформаций на планете, которые подстегнула пандемия коронавируса. С последствиями некоторых аномальных природных явлений можно разобраться только объединив усилия с другими странами, отметил глава государства на заседании клуба «Валдай» 21 октября, передает корреспондент «Ленты.ру» со ссылкой на прямую трансляцию дискуссионного клуба «Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство» на Youtube.

Путин подчеркнул, что увеличение числа природных катаклизмов в мире практически неизбежно. «Климатические деформации столь очевидны, что даже обыватели не способны от них отмахнуться. Засухи, цунами стали практически нормой, мы стали к этому привыкать, любое соперничество в таких условиях теряет смысл», — отметил президент, добавив, что эпоха перемен началась задолго до коронавируса.

В последние десятилетия человечество переживает «цивилизационный кризис», поэтому во многом деятельность людей нуждается в корректтировке, отметил глава России.