Оценены перспективны перехода России на энергию солнца

Минэнерго: к 2030 году мощности микрогенерации в России могут достигнуть 1 ГВт

В Минэнерго оценили возможные перспективы перехода России на использование возобновляемых источников энергии, в частности, солнечные панели. В качестве стимулирующей меры власти хотят предложить субсидии на покупку оборудования у местных производителей, сообщают «Известия».

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В ведомстве обсуждается достижение показателя мощности микрогенерации до 1 ГВт к 2030 году. Почти для 100 тысяч домовладений предлагают использовать энергию солнца в качестве «наиболее гибкого и при этом простого при установке решения». В Ассоциации предприятий солнечной энергетики посчитали, что к концу 2021 года значение может достичь 23 МВт — его необходимо будет увеличить в 40 раз, чтобы соответствовать планам Минэнерго.

По словам экспертов, стране удастся достичь запланированных показателей в ряде случаев, включая снижение стоимости оборудования, рост тарифов на сетевое электричество, увеличение кредитования от банков. Однако широкое использование солнечных панелей потребует больших затрат. Согласно подсчетам аналитиков, оборудование 100 тысяч домов обойдется в 30–35 миллиардов рублей.

Однако некоторые эксперты не оценили возможный переход на подобные источники энергии. Среди проблем они указали особенности климата страны и невысокий уровень развития технологической базы. «Граждане будут вынуждены идти на большие траты, которые не окупятся, либо это потребует больших трат из бюджета», — заявил зампредседателя научно-экспертного совета рабочей группы Совфеда Владислав Озорин.

Ранее на возобновляемую энергию перешло большинство точек сети магазинов IKEA в России. К энергии солнца подключили 14 гипермаркетов, российское дистрибьюторское подразделение и три торговых центра, включая «Мега Химки», «Мега Теплый Стан» и «Мега Белая Дача».