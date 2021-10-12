IKEA в России перешла на энергию солнца

Нидерландский холдинг Ingka Group решил перевести принадлежащие ему магазины IKEA на возобновляемую энергию. В России большинство точек сети уже начало работать от солнечных батарей, сообщает «Интерфакс».

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К энергии солнца подключили 14 гипермаркетов, российское дистрибьюторское подразделение IKEA и три торговых центра — «Мега Химки», «Мега Теплый Стан» и «Мега Белая Дача». В планах компании — снабдить возобновляемой энергией все филиалы «Меги».

Ingka Group владеет 389 магазинами IKEA в 32 странах. В России компании принадлежит 14 гипермаркетов IKEA, три небольших магазина «Икея Сити» и семь дизайн-студий. В апреле Ingka Investments за 21 миллиард рублей выкупила у «Солар Системс» 49-процентную долю в компаниях-владельцах восьми солнечных электростанций на юго-западе страны.

Энергия в подразделения Ingka поступает не только с этих предприятий, но и с собственных ветрогенераторов, солнечных панелей и биобойлеров — группа компаний управляет «зелеными» энергопроектами общей мощностью более 1,7 гигаватт.

В сентябре владелец IKEA задумал торговать возобновляемой энергией. Компания запустила в Швеции сервис, который позволяет жителям подключиться к солнечной или ветряной электростанции, отслеживать потребление электричества в мобильном приложении и продавать его излишки. Провайдером стала производящая солнечные панели для гипермаркетов IKEA компания Svea Solar — она закупает энергию на скандинавской бирже Nord Pool и распространяет ее без наценок.