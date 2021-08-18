IKEA начнет торговать «зеленой» энергией

Крупнейший в мире мебельный бренд IKEA с сентября начет торговать возобновляемой энергией. Как сообщает Reuters, доступную «зеленую» энергию пока получат только шведские домохозяйства.

Владелец большинства магазинов IKEA по всему миру Ingka Group заявила, что семьи из Швеции смогут недорого подключиться к энергии солнечных или ветряных электростанций и отслеживать потребляемое количество через специальное мобильное приложение. Закупать электроэнергию на скандинавской бирже Nord Pool и продавать ее без наценок будет компания Svea Solar, которая производит солнечные батареи для магазинов IKEA. Домохозяйства будут ежемесячно платить фиксированную абонентскую ставку и плавающий процент за использование. Кроме того, в приложении можно будет продавать излишки энергии.

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Глава отдела устойчивого развития IKEA Йонас Карлехед хочет сделать возобновляемую энергию доступной для всех и в скором времени планирует запустить программу в других странах мира — так компания планирует сделать вклад в борьбу с глобальным потеплением.

Около 20 процентов воздействия IKEA на климат происходит за счет использования потребителями ее продукции — бытовой техники, освещения и электроники. Поэтому торговля возобновляемой энергией не только даст компании новый источник доходов, но и поможет к 2030 году сократить выбросы парниковых газов еще больше, чем этого удалось бы достичь благодаря использованию экологически чистых материалов.

В июле представители IKEA заявили, что в ближайшие месяцы собираются открыть десять торговых точек нового формата на территории России. В регионах, где еще не представлена сеть, появятся мелкие магазины площадью от 30 до 75 квадратных метров. Там можно будет определиться с выбором товаров и сделать заказ, но забирать его придется из отдельных пунктов выдачи.