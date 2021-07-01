IKEA задумала измениться

Шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA задумал масштабные изменения и заявил о запуске мелких магазинов по России. В регионах, где еще не представлена зарубежная сеть, в тестовом режиме откроют точки продаж нового формата, сообщает пресс-служба компании.

Магазины будут небольшими по площади — от 30 до 75 квадратных метров. Покупателям помогут сориентироваться в товарах IKEA и сделать заказ. Забирать покупки придется в отдельных пунктах выдачи.

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«В последнее время многие переключились на покупки онлайн. С 1 сентября 2019 по 31 августа 2020-го продажи компании в России через интернет выросли на 171 процент по сравнению с предыдущим периодом. Мы видим, что общение с консультантами, возможность увидеть товар и “примерить" его для собственного интерьера до сих пор очень важны для покупателей. Новые точки продаж — это гибрид онлайн и офлайн магазина IKEA , с помощью которого мы предоставляем клиентам новый канал для совершения покупок», — пояснил генеральный директор розничной сети и директор по устойчивому развитию ИКЕА в России Понтус Эрнтелл.

В ближайшие несколько месяцев компания планирует открыть в России десять торговых точек нового формата, которые будут располагаться в торговых центрах российских городов, где еще не представлена IKEA. Переговоры о запуске мелких магазинов уже провели с представителями Удмуртской и Саратовской областей. Эксперимент продлится до середины 2022 года, далее руководство компании сделает вывод о перпективе дальнейшего расширения сети.

В России фирменные магазины IKEA есть в 14 торговых центрах «Мега». Три из них расположены в Москве: в ТЦ «Авиапарк» на Ходынском поле, ТРЦ «Мозаика» и ТРК «Европолис». Кроме того, в столице работают две дизайн-студии. В марте 2020 года ретейлер IKEA временно приостанавливал работу магазинов в Москве из-за коронавируса.

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