IKEA попалась на длительном шпионаже

Дочернюю компанию IKEA во Франции признали виновной в длительном шпионаже за персоналом. Руководство филиала попалось на слежке за работниками и претендентами на трудоустройство при содействии частных детективов и полицейских, пишет «Би-би-си».

Версальский суд доказал вину руководства французского подразделения шведского производителя мебели IKEA в незаконной слежке за персоналом с 2009 по 2012 годы. От вмешательства в частную жизнь пострадали 400 человек. Компанию оштрафовали на один миллион евро в счет компенсации жертвам шпионажа.

Материалы по теме «По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания? Краденый мир Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга

Представители IKEA France платили детективам, чтобы те досконально проверяли соискателей и сотрудников: образ жизни, судимости. Установлено, что менеджеры сети магазинов пользовались услугами охранной фирмы Eirpace, которая собирала личные данные о нужных личностях в правоохранительных органах. Один из управленцев компании рассказал суду, что получал конфиденциальную информацию от двоюродного брата в полиции. Собранные досье влияли на дальнейшие судьбы людей в компании.

Скандал разоблачили журналисты, затем за дело взялись профсоюзы и подали коллективную жалобу персонала на руководство компании в суд. На скамье подсудимых оказалось 15 человек, среди которых были как топ-менеджеры, так и экс-управляющие IKEA France. Бывшего генерального директора французского подразделения Жан-Луи Байо приговорили к двум годам лишения свободы условно и штрафу в 50 тысяч евро. За неправомерную передачу руководству сети супермаркетов персональных данных о сотрудниках назначили наказание и четверым сотрудникам полиции.

В начале июня скандал из-за ненадлежащего обращения с рабочими разгорелся и над всемирно известной пивной компанией BrewDog. Десятки бывших сотрудников пивоварни обвинили основателей завода в унижениях и запугиваниях, которые зачастую приводили к проблемам с психикой у работников.