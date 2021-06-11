Пивного гиганта обвинили в издевательствах над рабочими

Вокруг шотландской пивной компании BrewDog, продукция которой представлена во всем мире, разгорелся скандал с обвинениями в издевательствах над персоналом. Бывшие работники завода разместили в социальной сети пост с подробностями о запугиваниях и унижениях со стороны руководства пивного гиганта, пишет The Guardian.

В открытом письме, опубликованном в Twitter, 61 экс-работник пивоварни подтвердил, что для достижения популярности и успеха основатели BrewDog Джеймс Ватт и Мартин Дики развивали на предприятии «культуру страха» и пренебрегали охраной здоровья сотрудников. В результате рабочие постоянно существовали в «токсичной» атмосфере и страдали психическими расстройствами. Руководство признало часть обвинений и публично принесло извинения бывшим сотрудникам.

«Как быстрорастущий бизнес мы старались делать все возможное для команды. Но заявление в Twitter доказывает, что были и ошибки. У нас тысячи сотрудников, которые могут рассказать положительные истории. BrewDog готов обратиться к бывшей команде, чтобы выяснить подробности упомянутых обвинений», — сказал Ватт.

Пивоварня появилась на рынке в 2007 году и стремительно стала одной из ключевых компаний в Великобритании за счет поддержки инвесторов, правительства и краудфандинговых программ. По данным на 2021 год, у компании около 100 баров по всему миру, фирменное крафтовое пиво продается в крупных супермаркетах Великобритании, в магазинах и ресторанах за рубежом.

Руководителям компании Ватту и Дики уже приходилось приносить публичные извинения за агрессивный маркетинг и управление. В 2017 году бренд обвинили в нарушении авторских прав при эксплуатации образа панков. В 2018 году пивоварню упрекнули в сексизме после рекламной кампании под лозунгом «пиво для девочек» для крафтового Punk IPA.

С протестами против ущемляющих права на отдых и приватность правил на предприятии в мае выступили шахтеры крупнейшей в мире австралийской горнодобывающей компании BHP Billiton. Руководство ввело комендантский час на распитие сотрудниками пива и урезало допустимое количество алкоголя в сутки. Активисты профсоюза отметили, что обращение с рабочими «как с детьми» не помешает шахтерам кутить в соседних городах и деревнях, чтобы не попадаться на глаза начальству.

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