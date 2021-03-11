IKEA начнет продавать игрушку по эскизу 9-летнего россиянина по всему миру

Житель Санкт-Петербурга стал одним из победителей детского конкурса рисунков, который провел шведский производитель мебели IKEA. Итоги соревнования «Давай играть» опубликовали на сайте компании.

Девятилетний Савва представил жюри изображение голубой собаки-русалки с оранжевым хвостом и в фиолетовой шляпе. По идее мальчика, существо призвано помогать «всем, кто попал в беду».

По мотивам рисунка россиянина создадут мягкую игрушку для коллекции «Сагоскатт» и начнут продавать ее в магазинах IKEA с осени 2021 года.

Всего в конкурсе приняли участие более 66 тысяч детей по всему миру. Помимо россиянина в пятерку победителей вошли Лиепа из Литвы, Зосия из Польши, Одри из Канады и Ник из США.

В феврале 2020 года автором одной из обложек американского журнала Vogue стала российская девочка-подросток. Издание обратилось к 16-летней Анастасии Ковтун из города Чайковский Пермского края и 20-летней Кейли Янг из штата Мичиган с просьбой выполнить портрет певицы Билли Айлиш. Известно, что артистка сама выбрала художниц из числа своих фанатов.