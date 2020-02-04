Рисунок российской девочки-подростка стал обложкой американского Vogue

Автором одной из обложек мартовского номера американской версии Vogue стала российская девочка-подросток. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщается на сайте издания.

Отмечается, что журнал обратился к 16-летней Анастасии Ковтун из города Чайковский Пермского края и 20-летней Кейли Янг из штата Мичиган с просьбой выполнить портрет певицы Билли Айлиш. Известно, что артистка сама выбрала художниц из числа своих фанатов.

Изображение: Настя Ковтун / Vogue

Ковтун рассказала в интервью Vogue, что часто рисовала исполнительницу «для себя», но, по ее мнению, она не всегда получалась реалистично. В то же время, подчеркнула иллюстратор, именно Айлиш вдохновила ее на рисование.

В октябре прошлого года сообщалось, что на обложке российской версии издания Vogue появилась модель в шубе из натурального меха. Российские пользователи Instagram, где был анонсирован ноябрьский номер журнала, раскритиковали выбор стилистов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!