В России завели дело на IKEA

Федеральная таможенная служба (ФТС) возбудила административное дело против российского подразделения IKEA, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы.

В ведомстве считают, что с 2017 по 2020 год компания занижала суммы лицензионных сборов в декларациях и предоставляла неверные оценки стоимости. В ФТС считают, что IKEA уклонилась от уплаты таможенных пошлин на сумму более одного миллиарда рублей. Дело было заведено еще в прошлом году, однако СМИ узнали о нем только сейчас. Компания старается оспорить претензии таможни. Россия — один из десяти крупнейших рынков для IKEA, где у компании 17 магазинов.

Ранее ФТС возбудила дело об уклонении в уплате таможенных пошлин в отношении российского подразделения H&M. В бюджет было доначислено и взыскано более трех миллиардов рублей.

Сообщалось, что ретейлер одежды не включил в декларации 2016-2019 годов часть лицензионных сборов, которые он платит материнской компании. H&M является одним из крупнейших fashion-ретейлеров в России, у компании 155 магазинов по всей стране.