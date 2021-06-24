Уголовное дело против IKEA в России опровергли

Федеральная таможенная служба (ФТС) России опровергла возбуждение уголовного дела против российского подразделения шведского производителя товаров для дома IKEA, сообщает ТАСС.

В ведомстве отказались раскрыть результаты таможенной проверки, указав только, что она завершена. Из комментария можно сделать вывод, что определенные претензии к компании есть, но их суть и сумма не раскрывается.

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Представитель ФТС заметил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 356 Таможенного кодекса ЕАЭС информация, которую таможня получила во время контроля, используется только для выполнения поставленных перед нею задач. Помимо этого, детали претензий могут относиться к категории коммерческой тайны.

О деле, возбужденном в отношении IKEA, ранее сегодня со ссылкой на документы сообщил Bloomberg, однако в его новости речь шла об административном преследовании.

Как утверждает издание, ФТС обвиняет компанию в том, что с 2017 по 2020 год она занижала суммы лицензионных сборов в декларациях и предоставляла неверные оценки стоимости. Таким образом она якобы смогла сэкономить порядка миллиарда рублей. При этом разбирательство ведется с прошлого года, и IKEA пытается оспорить его.