Путин рассказал о «консерватизме оптимистов» в России

Президент Владимир Путин заявил, что в России существует «консерватизм оптимистов». Об этом он рассказал на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру»

По словам президента, у многих в памяти свежи события 30-летней давности, когда «мучительно приходилось выкарабкиваться из ямы», в которой страна и общество оказались после распада Советского союза.

Путин добавил, что Россия верит в возможность стабильного и успешного развития. «Все в первую очередь зависит от наших собственных усилий», — заключил он.

Российский лидер также заявил, что страна при формировании своих подходов будет руководствоваться принципами разумного консерватизма.