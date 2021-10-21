Путин сравнил политику Голливуда с отделом пропаганды ЦК КПСС

Политику Голливуда в настоящее время можно сравнить с работой отдела пропаганды ЦК КПСС, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«В Голливуде выпускают памятки, как и о чем снимать кино, сколько персонажей, какого цвета или пола там должно быть. Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды ЦК коммунистической партии Советского Союза», — отметил президент России.

По словам главы государства, большевики после революции 1917 года опирались не только на политические и экономические догмы Маркса и Энгельса, но и на само представление о том, что такое человеческая мораль. «Такого наворотили, что до сих пор икается подчас», — отметил президент России.

Большевики также объявляли нетерпимость к другим мнениям, подчеркнул глава государства. В 1920-е годы в СССР изобрели тоже так называемый «новояз», полагая, что таким образом поменяют ценностный ряд.

В том же выступлении на пленарной сессии Путин заявил, что в России при формировании своих подходов будут руководствоваться принципами разумного консерватизма.