Путин заявил об отсутствии угрозы ограничения свободы дискуссий в России

Президент Путин: в России есть угроза безответственности за то, что говорят

В России нет угрозы ограничения свободы слова в дискуссиях об исторической памяти. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии в рамках XVIII Ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам главы государства, в стране есть угроза безответственности за то, что люди говорят. «Но это обратная сторона как раз той самой свободы», — подчеркнул российский лидер.

В том же выступлении на пленарной сессии Путин перечислил главных для него русских мыслителей. По словам главы государства, он читает в том числе Ивана Ильина, Николая Бердяева и других мыслителей, которые «думали о России и ее будущем».