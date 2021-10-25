Российскому бизнесу выделят гранты почти на 40 миллиардов рублей

На единовременные гранты представителям малого бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в период пандемии выделят почти 40 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, пишет ТАСС

По его словам, речь идет о сумме в 38,5 миллиарда рублей, поддержку окажут примерно 3 миллионам человек. Премьер также сообщил, что подготовлен проект о выплатах в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого в указанных секторах.

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На оперативном совещании со своими заместителями глава кабинета министров напомнил, что президент страны Владимир Путин ранее одобрил предложения по поддержке бизнеса в условиях роста заболеваемости коронавирусом. Задача властей — не только помочь сохранить рабочие места, «но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна [пандемии] пойдет на спад». По его словам, в проекте постановления идет речь о малых и средних предприятиях и социально ориентированных НКО из числа наиболее пострадавших в период пандемии отраслей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, 25 октября подчеркнул, что на фоне пандемии коронавируса все меры поддержки граждан и бизнеса работают, и сейчас их достаточно. Он отметил, что за ситуацией будут внимательно следить в дальнейшем.