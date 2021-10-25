В Кремле объяснили рост цен на продукты

На повышение цен на продукты в России влияет неблагоприятная международная конъюнктура, и это объективные процессы, влияние которых невозможно компенсировать полностью в рамках внутренней политики. Таким образом рост инфляции прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

Представитель Кремля подчеркнул, что правительство постоянно мониторит ситуацию с ценами в соответствиями с поручением Владимира Путина. Существующие механизмы призваны исключить скачкообразный рост цен.

На прошлой неделе Центробанк России поднял ключевую ставку с 6,75 процента до 7,5 процента, что значительно превысило ожидания аналитиков. Во время пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина объяснила ситуацию резким увеличением проинфляционных ожиданий.

По итогам года ЦБ ожидает инфляцию на уровне 7,4-7,9 процента, что значительно выше предыдущих прогнозов и целевого показателя в 4 процента. Минэкономразвития также ухудшило прогноз инфляции — до 7,4 процента.

На прошлой неделе Песков называл причинами роста цен ситуацию на внешних рынках и посткризисную волатильность, избежать которой не может никто.