ЦБ резко повысил ключевую ставку

Центробанк резко поднял ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — до 7,5 процента годовых, следует из сообщения на сайте регулятора.

По данным ЦБ, инфляция в настоящий момент складывается значительно выше прогноза и к концу года должна составить 7,4-7,9 процента. «Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных», — говорится в сообщении.

В октября инфляционные ожидания населения вновь выросли и достигли максимального уровня за последние пять лет. Такая ситуация провоцирует рост спроса, на фоне которого компаниям легче переносить в цену конечной продукции возросшую в результате конъюнктуры на мировых рынках себестоимость, отмечает ЦБ.

Нынешнее повышение стало шестым подряд с марта, когда ставка находилась на самом низком в новейшей истории России уровне — 4,25 процента годовых. На мартовском заседании был завершен начатый летом 2019-го цикл смягчения денежно-кредитной политики. Нынешний уровень является наивысшим с 2018 года.

Большинство экономистов предсказывали повышение ставки на 0,5 процентных пункта. Свои предположения они обосновывали необходимостью реакции на рост цен, который в последнее время был зафиксирован по многим категориям товаров и услуг.

Общая потребительская инфляция в сентябре ускорилась с 6,7 до 7,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продовольственные товары подорожали на 9,2 процента, непродовольственные — на восемь процентов. При этом ЦБ ориентируется на целевой уровень инфляции (так называемый таргет) в четыре процента годовых, и ключевая ставка (вместе с нормой обязательного банковского резервирования) выступает одним из основных инструментов денежно-кредитной политики.

В середине сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказывала, что сентябрьские показатели инфляции станут пиковыми в этом году и могут достичь семи процентов годовых. В результате ее прогноз не сбылся. Сентябрьский прогноз Минэкономразвития предполагал рост цен на 5,8 процента по итогам 2021 года. Однако впоследствии он был ухудшен до 7,4 процента.

В начале октября глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов отверг идею снижения ключевой ставки в обозримом будущем. По его словам, инфляция в России «движется выше верхней границы».

В свою очередь отечественные банки уже начали повышать ставки по вкладам, не дожидаясь решения ЦБ. Средняя максимальная доходность по депозитам в 10 крупнейших банках страны, по данным ЦБ, в первой трети октября составила 6,43 процента. При этом реальная доходность — с поправкой на инфляцию — по-прежнему остается близкой к нулю или отрицательной, в связи с чем аналитики не ожидают притока вкладчиков в банки.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет обсуждаться вопрос изменения ключевой ставки, состоится 17 декабря.

