Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

Глава Центрального банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки на с 6,75 до 7,5 процента в ходе пресс-конференции, посвященной этому решению. Соответствующая видеозапись доступна на YouTube.

Набиуллина назвала принятое решение «существенным шагом». Она также объяснила, что ЦБ повысил ключевую ставку из-за значительного пересмотра прогноза по сравнению с июлем.

«Очевидно, что мы не в зоне тонкой настройки. И такой шаг обоснован не только динамикой текущей инфляции, но, прежде всего, инфляционными ожиданиями и существенным пересмотром прогноза по сравнению с июлем», — подчеркнула Набиуллина.

По слова главы ЦБ, в первые недели октября инфляционное давление не демонстрирует признаки ослабления. Набиуллина добавила, что сложившуюся ситуацию воспринимают как потенциально опасную из-за ее влияния на инфляционные ожидания.

При этом в Госдуме раскритиковали повышение ключевой ставки ЦБ. По мнению экономиста, депутата Михаила Делягина, эта мера приведет только к росту инфляции. Он добавил, что складывающаяся ситуация выгодна для спекулянтов, поскольку российские ценные бумаги получают импульс к повышению курса, а нацвалюта становится более крепкой.