В Госдуме раскритиковали повышение ключевой ставки ЦБ

Действия Центробанка по увеличению ключевой ставки ведут не к замедлению инфляции, а только к ее росту, считает экономист, депутат Госдумы Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой.ру» он раскритиковал данное решение регулятора и заметил, что главная причина инфляции в России — произвол монополий. В результате же действий ЦБ, по его мнению, только вырастут цены на продукты и снизится уровень жизни.

22 октября Центробанк резко повысил ключевую ставку на 0,75 процентных пункта — до 7,5 процента годовых. По данным ЦБ, инфляция в настоящий момент складывается значительно выше прогноза и к концу года должна составить 7,4-7,9 процента. «Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных», — говорится в сообщении.

Безграмотные действия

«В мире в результате долларовой накачки цены летят к небесам, и мы импортируем к себе эту практику. Ну и, конечно, монополии. Набиуллина же хочет быть хозяйкой ситуации. Если сейчас она признает, что инфляция не зависит от объема денежной массы, то автоматически признает и то, что Банк России с административной точки зрения не является главным ведомством страны, — объяснил Делягин. — Поэтому она делает деньги более дорогими, сокращая объем денежной массы, симулируя таким образом борьбу с инфляцией».

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Складывающаяся ситуация, как отметил депутат, крайне выгодна для спекулянтов: российские ценные бумаги получают импульс к повышению курса, нацвалюта укрепляется. Тем не менее, по его словам, население страны ничего хорошего не ждет.

«Когда денежная масса находится в избытке, удорожание денег сдерживает инфляцию. А вот когда их недостаточно, она наоборот разгоняется. Это происходит, потому что начинается удорожание кредитов. Монополии, которые в нашей торговле носят практически абсолютный характер, закладывают увеличение процентной ставки в себестоимость товаров, что, естественно, ведет к увеличению цены для конечного потребителя. А поскольку конкуренция ослаблена, монополии в этом никто не ограничивает», — сказал политик.

В результате, по словам Делягина, россияне столкнулись с проинфляционной мерой под прикрытием антиинфляцонной. Единственным разумным шагом, как он считает, было бы увеличение денежной массы, что при уменьшении спекуляции способствовало бы борьбе с инфляцией, поскольку дополнительные средства ушли бы на увеличение торгового сектора.

«Получается, цены снизились бы за счет роста деловой активности. Но, увы, для Набиуллиной это слишком сложно. Да еще и невыгодно: насколько я могу судить, она, как истинный либерал, служит финансовым спекулянтам против своей страны, а не своей стране против внешних конкурентов», — заключил Делягин.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет обсуждаться вопрос изменения ключевой ставки, состоится 17 декабря.