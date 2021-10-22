Набиуллина после повышения ставки пришла на пресс-конференцию с «оружием»

Набиуллина надела брошь в виде лука и стрел после повышения ключевой ставки до 7,5%

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина вышла на пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров, на котором было принято решение об очередном повышении ключевой ставки, с брошью в виде лука и стрел. Трансляция мероприятия ведется на YouTube-канале регулятора.

Символическое оружие стало иллюстрацией резкого изменения параметра с 6,75 процента годовых до 7,5 процента, что выше прогнозов большинства экспертов.

По словам главы регулятора, ситуация с ростом инфляции становится потенциально опасной, поэтому приходится идти на более резкие меры. По итогам года она ожидает инфляцию на уровне 7,4-7,9 процента, что значительно выше предыдущих подсчетов и целевого показателя в 4 процента.

Набиуллина не исключила возможность дальнейшего повышения ключевой ставки, к том числе до 8,5 процента. Как отмечается в пресс-релизе по итогам заседания, инфляционные ожидания вновь повысились, а значит, баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных.

Набиуллина впервые надела «говорящую» брошь на пресс-конференцию после заседания совета директоров ЦБ с марта 2020 года. Тогда на ней была изображена детская игрушка неваляшка. В конце прошлого года она подтвердила, что с помощью украшений пытается подать рынку конкретный сигнал и представить свое понимание ситуации, но заметила, что их не всегда верно понимают.

В последнее время броши главы Центробанка становятся все более сложными для интерпретации. По итогам прошлого заседания она надела украшение в виде спящего представителя семейства кошачьих, что посчитали намеком на отказ от резких движений на следующих заседаниях. Однако, как стало понятно по итогам нынешнего решения, такой вывод оказался ложным.

Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет обсуждаться вопрос изменения ключевой ставки, состоится 17 декабря.