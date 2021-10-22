Россиянам предсказали рост зарплат

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина предсказала рост зарплат в стране. Об этом она заявила во время пресс-конференции после повышения ключевой ставки. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале регулятора.

Набиуллина отметила, что безработица приблизилась к историческому минимуму. В то же время количество свободных вакансий на рынке труда дошло до рекордного уровня. По прогнозам главы регулятора, увеличение конкуренции между работодателями создает предпосылки для роста зарплат.

Центральный банк сегодня, 22 октября, повысил ключевую ставку до 7,5 процента. Такое решение регулятор объяснил необходимостью борьбы с инфляцией, прогноз по которой тоже увеличился до 7,4-7,9 процента до конца 2021 года при целевом показателе в четыре процента. На росте цен в России сказываются глобальные проблемы: перебои с поставками и последствия пандемии. Ситуацию с инфляцией Набиуллина во время общения с журналистами назвала потенциально опасной и не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки до 8,5 процента.

На пресс-конференцию Набиуллина пришла с брошью, которая изображает лук и стрелы. Глава регулятора называет свои броши одним из языков коммуникации, с помощью которого она общается с рынком.