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ЦБ предсказал неожиданно высокий рост цен в России

Центральный банк России повысил прогноз по инфляции до 7,4-7,9 процента
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Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Центральный банк России ожидает инфляцию на уровне до 7,4-7,9 процента по итогам 2021 года. Об этом сообщается на сайте регулятора после очередного заседания ЦБ.

Как отмечает Центральный банк, цены растут значительно быстрее июльского прогноза, согласно которому показатель должен был достичь уровня 5,7-6,2 процента. К 18 октября инфляция ускорилась до 7,8 процента. Такой высокий показатель ЦБ связывает с ростом цен на овощи в августе, но отмечает, что подорожали и другие продукты, стоимость которых не считается волатильной. По мнению регулятора, увеличение цен на мировых рынках заставляет предприятия закладывать возросшие издержки в стоимость продукции для конечных потребителей.

Центральный банк предсказал дальнейшее отклонение инфляции от целей регулятора, так как сохраняются риски, вызванные перебоями в цепочках поставок, дефицитом рабочей силы, а также влиянием пандемии на рынок труда. Чтобы сдержать рост цен, ЦБ ужесточил денежно-кредитную политику — процентная ставка была повышена до 7,5 процента. Понижение инфляции до целевых показателей (4-4,5 процента) ожидается в 2022 году.

В сентябре глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что более жесткая денежно-кредитная политика регулятора повлияет на сдерживание роста цен. Она выразила мнение, что семь процентов являются пиковым значением и потолком для возможного роста инфляции.

Свои прогнозы по инфляции уже ухудшил Минэкономразвития. Согласно его ожиданиям, показатель роста цен до конца 2021 года составит 5,8 процента.

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