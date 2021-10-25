В Кремле пообещали следить за ситуацией с коронавирусом и мерами поддержки

Песков: Кремль будет следить за ситуацией с COVID-19 и работать над мерами поддержки

В Кремле и правительстве России будут следить за ситуацией с пандемией COVID-19, а также работать над необходимыми мерами поддержки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Официальный представитель Кремля добавил, что меры поддержки являются точечными. За необходимостью новых мер из-за ситуацией с коронавирусом внимательно следят в Кремле и Кабмине, подчеркнул он.

Ранее из-за ситуации с COVID-19 в России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяной Голиковой и утвердил введение нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября. Президент заявил, что сейчас особенно важно «сбить пик новой волны эпидемии». Путин также поручил главам регионов, где фиксируется высокая заболеваемость COVID-19, оценить обстановку и ввести нерабочие дни на неделю раньше — уже с 23 октября.