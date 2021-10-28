Подсчитаны расходы регионов на борьбу с пандемией

Счетная палата: в 2020 году регионы потратили борьбу с пандемией почти 1,1 трлн рублей

Счетная палата оценила, сколько денег потратили российские регионы на борьбу с пандемией коронавируса в 2020 году. Всего на мероприятия по преодолению ковидных последствий за прошедший год ушло 1 093,6 триллиона рублей. Об этом говорится в бюллетене Счетной палаты.

Материалы по теме «Легкая эпидемия слабоумия» Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи? Уступите дороги Коронавирус и цены на нефть ударили по российской экономике. Что поможет избежать сильного кризиса?

В основном, как сообщили в ведомстве, бюджетные деньги были направлены на поддержку сферы здравоохранения, социальное обеспечение населения, а также на помощь малому и среднему бизнесу. Финансирование шло как из федерального бюджета, так и из региональных средств. В частности, в 2020 году правительство направило регионам 503,1 млрд руб. безвозмездных поступлений.

В Счетной палате отметили, что, поскольку сумма расходов на исполнение мер по борьбе с последствиями коронавируса не ограничена, а их список не конкретизирован, соответствующие расходы в расчете на одного человека по регионам «значительно различались».

Так, больше всего средств затратили на Чукотке — она заняла лидирующую позицию с 32,1 тысячи рублей на одного человека. На втором месте Ямало-Ненецкий автономный округ — 29 тысяч рублей. Замыкает тройку Москва — 27,1 тысячи рублей.

Меньше всего расходов зарегистрировали в Ярославской и Тамбовской областях — 2,9 тысячи рублей на человека, а также Орловской, Липецкой, Брянской областях и Краснодарском крае — 2,6 тысячи рублей. Замыкает эту десятку регионов Чечня с 2,4 тысячи рублей.

«Учитывая, что общие расходы на преодоление пандемии составили 1 093,6 миллиарда рублей, выделенные правительством регионам средства (с учетом дотаций) обеспечили их покрытие на 71,6 процента», — говорится в документе.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Россия тратит на борьбу с коронавирусом в среднем около 3,6 миллиарда рублей в день на фоне роста числа заразившихся COVID-19. Он отметил, что Минфин готовит предложение о допфинансировании борьбы с пандемией на 50 миллиардов рублей. Раньше власти направляли на борьбу с пандемией около двух миллиардов рублей в день