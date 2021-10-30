Президент России Владимир Путин заявил о профицитном бюджете в 2021 году

Президент России Владимир Путин заявил, что бюджет России в 2021 году будет профицитным. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что в прошлом году на фоне масштабных мер поддержки системы здравоохранения, населения, а также малого и среднего бизнеса дефицит бюджета увеличился до четырех процентов ВВП, что позволило добиться восстановления рынка труда.

«В текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным», — отметил российский лидер.

Путин напомнил, что в 2020 году на фоне глубокого кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, власти государств «двадцатки» и других стран решили значительно увеличить объем бюджетных дефицитов, что способствовало восстановлению глобальной экономики. При этом президент уточнил, что подобные «экстраординарные меры, сопровождающиеся покупкой ценных бумаг центральными банками» должны носить ограниченный во времени характер.

Ранее в октябре Путин на встрече с депутатами Государственной Думы VIII созыва поручил отразить в законопроекте о бюджете в полном объеме инициативы народной программы «Единой России». Президент подчеркнул, что в бюджете должны иметь место три приоритета: социальная политика, экономическое развитие и здравоохранение.