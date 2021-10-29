На доплаты российским пенсионерам выделят десятки миллиардов рублей

Правительство России потратит 134 миллиарда рублей с 2022 по 2024 годы на социальные доплаты неработающим пенсионерам с доходом ниже регионального прожиточного минимума, пишет ТАСС со ссылкой на правила предоставления соответствующих субсидий из федерального бюджета.

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«Настоящие правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на выплату региональной социальной доплаты к пенсии пенсионерам, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность», — говорится в документе.

Каждый год на социальные доплаты к пенсии из федерального бюджета выделят десятки миллиардов рублей: в 2022 году — 41,8 миллиарда, в 2023 году — 44,57 миллиарда, в 2024 году — 47,9 миллиарда.

Согласно июльскому докладу Минтруда России, в 2020 году в стране насчитывалось 6,2 миллиона неработающих пенсионеров с доходом ниже прожиточного минимума. Каждый нуждающийся получил федеральную или региональную доплату к пенсии до величины прожиточного минимума в регионе. Средний размер месячной федеральной социальной доплаты к пенсии составил 1967,72 рубля, региональной доплаты — 4924,22 рубля.

В конце октября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что государство в первую очередь будет поддерживать тех пенсионеров, которые не имеют других доходов. Также в приоритете государства — поддержка семей с детьми и решение вопросов бедности.