В Минфине оценили перспективы индексации пенсий

Государство в первую очередь будет поддерживать тех пенсионеров, которые не имеют других доходов, заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Так он оценил перспективы индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет РИА Новости.

По словам министра, в первую очередь имеющиеся в бюджете ресурсы направляют на поддержку семей с детьми и решение вопросов бедности. «Второй приоритет — поддержка неработающих пенсионеров, которые не имеют дохода. С тем, чтобы пенсия позволяла учитывать те инфляционные процессы, которые есть. Чтобы увеличивать размер этой пенсии, мы предусмотрели по тысяче рублей в год, но если, как в этом году, мы видели инфляцию выше плановых значений, даем дополнительные меры разовой поддержки», — сказал Силуанов во время выступления в Госдуме.

Индексация пенсий работающим пенсионерам отменена в России с 2016 года. С тех пор представители законодательной власти неоднократно предлагали вернуть ее. В сентябре правительство России выдало отрицательное заключение на законопроект, предполагающий соответствующие меры. В кабмине отметили, что индексация потребует дополнительных расходов, но в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указан их источник.

При этом в целом пенсии в России должны повышаться, говорил в сентябре президент России Владимир Путин. «В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет», — сказал глава государства.