Больше половины регионов России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19

Больше половины регионов России ввели обязательную вакцинацию части населения от COVID-19. Карачаево-Черкесия стала 43-м регионом страны, где ввели обязательные профилактические прививки против коронавирусной инфекции для отдельных категорий граждан, сообщается в Telegram-канале РБК.

В Карачаево-Черкесии будут прививать граждан, работающих в сферах сфере здравоохранения, образования, торговли, туризма, соцзащиты и соцобслуживания, общественного транспорта, общепита, бытовых услуг. Кроме того вакцинацию надлежит сделать работникам судов, государственным и муниципальным служащим.

Также прививки необходимо сделать учащимся в средних специальных учебных заведениях, которые старше 18 лет, и студентам вузов.

Обязательную вакцинацию части жителей 27 июля также ввели в Чечне. Первой о такой мере объявила Москва. Затем аналогичное решение приняли власти Подмосковья, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и Тамбовской областей. Также меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Краснодарском крае и других регионах.