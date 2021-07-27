В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию для части жителей

Обязательная вакцинация от коронавируса для части жителей введена в Волгоградской области. Об этом сообщается в постановлении главного санитарного врача региона Ольги Зубаревой, оно опубликовано на сайте Роспотребнадзора области.

Согласно документу, прививку должны получить те, кто работает в сфере торговли, косметических услуг, транспорта и образования, а также курьеры и сотрудники финансовых организаций.

Кроме того, вакцинироваться необходимо чиновникам, а также студентам старше 18 лет, которые обучаются в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях.