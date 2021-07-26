В Магаданской области ввели обязательную вакцинацию для части населения

В Магаданской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для части населения. Соответствующее постановление, подписанное главным санитарным врачом области Светланой Корсунской, было опубликовано на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно документу, вакцинации подлежат работники здравоохранения, образования, социальной защиты, торговли, транспорта, общепита и сферы услуг. Также привиться будут обязаны госслужащие, сотрудники детских центров, учреждений культуры, экипажи рыбопромысловых судов и прочие категории граждан.

Отмечается, что в обязательном порядке вакцинацию должны пройти не менее 60 процентов работников в данных сферах. Первую прививку они обязаны сделать до 20 августа, а вторую — до 15 сентября.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл ввели обязательную вакцинацию части россиян от COVID-19. Первой о такой мере объявила Москва. Вслед за столицей аналогичное решение приняли власти Подмосковья, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и Тамбовской областей. Также меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Краснодарском крае и других регионах.

