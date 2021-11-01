Медведев высказался об ограничении свободы граждан во время эпидемий

Ради спасения жизней людей во время эпидемий можно ограничивать базовые свободы граждан. Об этом высказался зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье «Шесть уроков одной пандемии».

«Так не раз происходило в ходе войн, при террористических угрозах, во время эпидемий. Но "можно" не означает "обязательно"», — подчеркнул Медведев.

По его словам, Россия не пошла по пути обязательной вакцинации всех граждан. Он добавил, что введение тотальной вакцинации обсуждают в том числе и на экспертном уровне. Кроме того, рассуждая о необходимости свобод и права на охрану здоровья, зампред Совбеза призвал найти баланс.

«С одной стороны, права человека — ценность незыблемая. С другой — есть граждане, которые напрямую взаимодействуют с вирусом», — уточнил Медведев. По его мнению, их заражение подвергает угрозе остальных россиян, а также нарушает чужие права.

Ранее зампред Совета Безопасности заявил, что законодательство в сфере борьбы с COVID-19 остается весьма либеральным. Кроме того, вакцинация от коронавируса в стране пока не включена в общий национальный календарь прививок, а также не установлена уголовная или административная ответственность за неисполнение россиянами обязанности по вакцинации.