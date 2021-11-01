Медведев назвал способ побуждения россиян к вакцинации

Для побуждения россиян к вакцинации нужно предоставить гражданам возможность выбора между разными препаратами, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, пишет «Российская газета».

Политик назвал способ побуждения к вакцинации: в России необходимо ввести всеобщие COVID-паспорта, а также «нельзя сбрасывать со счетов и чисто маркетинговые ходы», пропаганду препаратов. «Необходимо увеличить их доступность, чтобы люди могли сделать прививку быстро, бесплатно, в наиболее удобном для них пункте вакцинации», — призвал Медведев. По его словам, расширить ассортимент прививок может международное сотрудничество.

Ранее стало известно, что в России увеличился спрос на вакцинацию от коронавируса в платных медицинских учреждениях. Такой услугой за 20 дней октября воспользовались на 68 процентов больше россиян, чем месяцем ранее. Чаще всего за деньги люди прививались однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» или одним компонентом вакцины «Спутник V».