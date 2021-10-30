Лавров напомнил о важности одобрения ВОЗ российских вакцин

Необходимо включить российские вакцины от COVID-19 в список препаратов, которые Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сможет рекомендовать для применения в режиме ЧС. Об этом напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с гендиректором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом, прошедшей в рамках саммита G20, передает ТАСС.

По его словам, Россия поддержала ВОЗ в сохранении основной роли в области здравоохранения, а также укреплении потенциала организации в период пандемии. При этом важно, чтобы ВОЗ смогла использовать российские вакцины в чрезвычайном положении в борьбе с инфекцией, а для этого надо включить российские препараты в специальный список.

Ранее на первом рабочем заседании саммита G20, начавшемся в субботу, 30 октября, президент России Владимир Путин оценил сроки окончания пандемии COVID-19. Он предположил, что коронавирус еще долго будет представлять опасность для людей. По этой причине важно выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин.

Российский лидер также назвал недобросовестным протекционизмом неготовность ряда стран к признанию вакцин и вакцинных сертификатов.