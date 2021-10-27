Россияне начали массово прививаться от COVID-19 за деньги

В России увеличился спрос на вакцинацию от коронавируса в платных медицинских учреждениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Чек Индекс».

Такой услугой за 20 дней октября воспользовались на 68 процентов больше россиян, чем месяцем ранее. Чаще всего за деньги люди прививались однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» или одним компонентом вакцины «Спутник V».

В среднем, клиент платит 1100 рублей за осмотр врачом и укол, при этом сама вакцина является бесплатной. По версии сервиса, платной услугой россияне начали пользоваться, желая избежать очередей и оставаться под контролем медиков.

Ранее профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, доктор медицинских наук Михаил Костинов объяснил россиянам порядок вакцинации от коронавируса и гриппа. По его словам, если человек еще не переболел COVID-19 и не сделал прививку, то прежде всего следует позаботиться об иммунной защите от коронавирусной инфекции. «То есть делается две дозы, и через месяц после второй дозы делается прививка против гриппа», — отметил он. Тем, кто около шести месяцев назад переболел COVID-19 или вакцинировался от вируса, стоит отдать предпочтение прививке от гриппа, а через месяц привиться от коронавирусной инфекции, сказал специалист.

В июне президент Владимир Путин во время выступления на Петербургском экономическом форуме в начале июня поручил правительству проработать вопрос о платной вакцинации иностранцев. До этого он пообещал помочь иностранцам, желающим вакцинироваться в России.

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