Россиян предупредили о возможных ограничениях на заграничные поездки

Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян предупредил о возможных ограничениях для российских туристов на заграничные поездки. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По его словам, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране некоторые иностранные государства могут ввести дополнительные ограничения для путешественников из России.

При этом эксперт добавил, что от таких мер могут воздержаться государства, где прибывающие из России составляют значительную часть турпотока. Например, власти Турции заявили, что не собираются ужесточать правила въезда для россиян.

«Европа не признает наши вакцины. Однако политики в туризме быть не должно. Очень жаль, что россияне, получившие иммунитет от ковида, до сих пор не могут поехать в страны ЕС», — отметил Мурадян.

Кроме того, специалист объяснил причину резкого спроса на авиаперевозки. По его словам, продажи авиабилетов не стоит приравнивать к туризму. «Во время локдауна на самом деле никто не хочет сидеть в чужом городе, поэтому люди покупают билеты и летят домой», — пояснил он.

Ранее в октябре власти Крыма ужесточили правила бронирования и заселения в отели полуострова. Согласно изменениям в указе главы республики о режиме повышенной готовности, для заселения в отели туристам необходимо предъявить не только QR-код, но и отрицательный результат ПЦР-теста сроком не более 72 часов.