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В Болгарии введут новые ограничения для туристов

АТОР: в Болгарии с 24 октября ограничат посещение общественных мест
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Фото: Dimitar Kazakov / Unsplash

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в Болгарии 24 октября введут новые антиковидные ограничения, которые будут распространяться и на иностранных туристов. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, посещение общественных мест будет возможно только при наличии «зеленого сертификата», свидетельствующего о том, что человек либо прошел вакцинацию, либо переболел коронавирусом, либо имеет отрицательный результат ПЦР-теста. Правило не распространяется на лиц младше 18 лет.

Согласно постановлению Минздрава, документы необходимо предоставлять при входе в отели, спа-комплексы и салоны, рестораны, ночные клубы, кинотеатры, театры, музеи, тренажерные залы, бассейны, торговые центры, магазины площадью более 300 квадратных метров, а также для посещения экскурсий.

Отмечается, что путешественники, привитые российским препаратом «Спутник V», также смогут посещать перечисленные места, предоставив соответствующий сертификат на английском языке.

Ранее в октябре в АТОР раскрыли среднюю стоимость путевки в Болгарию на Новый год — так, горнолыжный тур обойдется минимум в 47 тысяч рублей на двоих. В стоимость входит размещение в трехзвездочном отеле с питанием «только завтраки». По мнению экспертов, в зимнем сезоне Болгария станет популярным направлением, так как большинство горнолыжных курортов Европы остаются недоступными для россиян.

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