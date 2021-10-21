Краснодарский край ввел ограничения из-за наплыва туристов

Власти Краснодарского края ввели ограничения в регионе в период нерабочих дней из-за наплыва туристов. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора Кубани Вениамина Кондратьева.

Теперь для посещения общественных и досуговых заведений в городах-курортах края с 30 октября по 7 ноября необходимо предъявить QR-код. Как отметил Кондратьев, решение было принято из ожиданий, что туристы, в том числе из других регионов страны, захотят приехать на Кубань в период теплой осенней погоды.

«Мы должны сделать все, чтобы не допустить вспышки заболеваемости на наших курортах», — добавил губернатор Краснодарского края.

21 октября губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в Краснодарском крае не планируется вводить дополнительные нерабочие дни. Так, они продлятся с 30 октября по 7 ноября. Кроме того, в российском регионе с 25 октября по 1 декабря посещение массовых, спортивных и культурных мероприятий будет возможно только по QR-коду.