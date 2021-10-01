Россияне массово устремились за границу ради иностранных вакцин

Стало известно о массовом интересе россиян к поездкам за границу ради прививки от коронавируса препаратами, признанными ВОЗ и Европейским агентством лекарственных средств (EMA). Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сообщается, что желающие привиться иностранной вакциной устремились в Сербию — по словам директора департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анны Филатовской, последние две недели продажи туров выросли в 10-15 раз. «И это при том, что туристам придется приехать в Сербию дважды или остаться на довольно долгое время, ведь предлагаемая здесь вакцина является двухкомпонентной», — добавила она.

Отмечается, что в настоящее время растет спрос на поездки с возможностью привиться однокомпонентным препаратом. Одна из стран, где доступны такие вакцины, это Хорватия. В «Русском Экспрессе» уточнили, что во многих городах республики привиться можно бесплатно, достаточно иметь при себе загранпаспорт.

Вакцинный тур в Хорватию в среднем длится от двух до пяти дней, при этом специалисты рекомендуют бронировать путевку большей продолжительности из-за возможных побочных эффектов. Цены на поездку стартуют от 28 тысяч рублей на человека за четыре дня, в стоимость также входит авиаперелет, проживание в отеле с питанием, трансфер, помощь с записью на вакцинацию и медицинская страховка.

Ранее в сентябре россиянам, желающим привиться иностранным препаратом, рассказали о подвохе вакцинации за рубежом. Так, эксперты предупредили о возможных сложностях при получении визы в ряд стран Европы. Например, Германия выдает въездные документы только по «веским медицинским причинам», однако не уточняется, подходит ли под это определение вакцинация от COVID-19.

